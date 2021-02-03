В Череповце суд оправдал председателя ТСЖ, обвиняемую в присвоении 34 тысяч рублей

В Череповце суд оправдал 61-летнюю местную жительницу, обвиняемую в присвоении 34 тысяч рублей.

По материалам дела, с 2011 года подсудимая выполняла обязанности председателя ТСЖ. Как утверждала сторона обвинения, в день вступления в должность пенсионерка сама заключила с собой трудовой договор как с работником, установила оклад в 12 184 рубля в месяц и ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней.

«В конце 2012, 2013 и 2014 года женщина составила на свое имя как председателя ТСЖ заявления о замене ей ежегодного основного отпуска денежной компенсацией, издала соответствующие приказы и получила 30 857 рублей 79 копеек (за все три года)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Кроме того, в 2013 году председатель увеличила свой оклад до 12 529 рублей. Таким образом, по версии обвинения, женщина присвоила 34 459 рублей, принадлежащих ТСЖ.

«Подсудимая вину не признала… Оплата ее труда была заложена в смету, которую принимали в конце года и утверждали на общем собрании. Факт получения ею 34 000 рублей признает, но она их не похищала. Смету с повышенным окладом составляла она, обсуждала это с членами правления. Она получала одну заработную плату одного председателя ТСЖ. „Признание“ писала под психологическим давлением следователя, которая сказала, что ей как пенсионерке ничего не будет. Потом она обратилась с жалобой на действия следователя в прокуратуру», — также говорится в сообщении пресс-службы

Суд не нашёл в действиях пенсионерки состава преступления и оправдал её, признав за ней право на реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.