Китайский гороскоп на 2021 год - год металлического быка

12 февраля наступит Год Металлического Быка. В ближайшие месяцы нужно вернуться к тому, что направлено на фундаментальные результаты. Это и строительство зданий, и построение счастливой любви, и продолжение рода. Блестящий период для предпринимателей, путешественников, создателей инновационных товаров. В разы возрастёт значение таких понятий, как семья, дружба, любовь. Наступает эпоха гуманности, стабильности, доброты и милосердия.

КРЫСА

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Крысы в наступающем году могут получить неплохие дивиденды от своей деятельности, особенно в сфере финансов и карьеры. Удача будет сопровождать в имущественных вопросах, расширении окружения и влияния. Однако стоит внимательнее отнестись к здоровью. Не перенапрягайтесь и занимайтесь профилактикой заболеваний.

БЫК

Годы рождения: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Очень благоприятный год, наполненный идеями, творчеством и искусством. Взвесьте свои потенциальные возможности — удачный период, чтобы сменить найм на бизнес, добиться лучших финансовых результатов. Удастся вдохнуть новую жизнь в любовные отношения.

ТИГР

Годы рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Год предоставит потрясающие возможности создать новые или вывести текущие отношения на совершенно другой уровень. Благоприятное время, чтобы реализовывать свой потенциал, особенно в сфере рекламы своих достижений. Вероятен взлет по карьерной лестнице. Не упустите свой шанс.

КРОЛИК (КОТ)

Годы рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Ожидается поток различных предложений — от рабочих и деловых до предложений руки и сердца. Тщательно взвешивайте новые возможности — не все они будут достойны вашего внимания. Год полон флирта, романтики, легкости, но далеко не все отношения закончатся свадьбой.

ДРАКОН

Годы рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

К вам будут приходить яркие возможности, но довольно дорогостоящие для вас — платить придется не столько деньгами, сколько ответственностью и временем. Чтобы минимизировать бури страстей займитесь ремонтными или строительными работами, или отправьтесь в путешествие.

ЗМЕЯ

Годы рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Карьера и финансы будут давать вам возможности, которые важно не пропустить. Удачные перспективы могут открываться именно через сотрудничество с другими людьми — расширяйте окружение. Важно не перенапрягаться. Здоровье на высоте, но даже самому крепкому организму нужен отдых.

ЛОШАДЬ

Годы рождения: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Будет полезным все, что связано с обучением и образованием: написания диссертаций, преподавательская деятельность, повышение квалификации. Передвижения максимально полезны для вас в любой жизненной сфере. Год хорош и для личной жизни. Успех вам просто обеспечен.

КОЗА

Годы рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Год просто идеально подходит для переезда. Вам удастся достигнуть новых вершин во многих сферах - можно запланировать участие в конкурсах или спортивных соревнованиях — шансы на победу будут высоки. Год может принести кардинальные перемены в жизни и сильную смену окружения.

ОБЕЗЬЯНА

Годы рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

В этом году займитесь духовным ростом, самопознанием и углублением знаний в разных сферах. Завершайте все процессы, которые тянут вас назад — стремитесь к автономности. Свобода должна стать главной ценностью вашей жизни — вы сможете начать все с чистого листа.

ПЕТУХ

Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Вас ждет денежная удача. Год подарит вам потрясающие возможности заработать денег, причем все будет зависеть от вашей финансовой емкости. Прокачивайте финансовое сознание, чтобы сорвать свой куш в наступающем году. Но принимайте только взвешенные решения.

СОБАКА

Годы рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Год призывает к взвешенным решениям в денежной сфере. Тщательно ведите бюджет, следите за движимой и недвижимой собственностью и делегируйте финансовые решения компетентным людям. Полезно изучать нетрадиционные науки, развивать коммуникативные навыки.

СВИНЬЯ (КАБАН)

Годы рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Наступает год вложений в себя, свое имущество и свое развитие. Вы получите заслуженные результаты от предыдущей деятельности. Вы можете рассчитывать на активную поддержку и помощь влиятельных людей. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу.