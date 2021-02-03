На улице Данилова в Череповце установят светофор для пешеходов

Мэрия Череповца приняла решение переформатировать логистику пешеходного движения на улице Данилова. В первом квартале 2021 года власти планируют установить светофор для пешеходов в районе дома № 22 по улице Сталеваров. Одновременно с этим будет убран пешеходный переход через Данилова на перекрестке со Сталеваров и еще один, напротив областной больницы.

— Сейчас автомобили, поворачивающие со Сталеваров на Данилова, вынуждены пропускать пешеходов, что значительно снижает пропускную способность. Конфликт одновременного зеленого света для автомобилей и пешеходов однажды приведет к ДТП. А нерегулируемый переход у областной больницы расположен на изгибе дороги, что в принципе небезопасно, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

Новый светофор синхронизируют с существующими: автомобили поедут быстрее, а пешеходы будут переходить дорогу без опасений, отметил мэр.