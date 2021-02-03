В Вологде загорелся нежилой дом на улице Городской Вал

В Вологде днем 2 февраля произошел пожар на улице Городской Вал. Загорелся нежилой одноэтажный дом с мансардой.
Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, в настоящий момент открытое горение ликвидировано, идет проливка здания.
В Вологде днем 2 февраля произошел пожар на улице Городской Вал. Загорелся нежилой одноэтажный дом с мансардой.
Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, в настоящий момент открытое горение ликвидировано, идет проливка здания.
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