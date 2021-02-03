Подозреваемую в покушении на убийство череповчанку задержали при попытке кражи из магазина

03.02.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 59-летнюю местную жительницу, пытавшуюся украсть продукты из магазина. Выяснилось, что женщину разыскивали по подозрению в покушении на убийство 37-летнего череповчанина. Задержанную передали следователям.

«По версии следствия, в ночь на 18.09.2020 женщина зашла в подъезд дома на ул. Мира в г. Череповец, где встретила ранее незнакомого мужчину 1983 г. р., они познакомились, разговорились и череповчанин пригласил ее к себе, предложив выпить спиртного. Мужчина сделал женщине, по ее словам, непристойное предложение и они поссорились. Новую знакомую он выставил за дверь, но ее не запер. Подозреваемая воспользовалась этим, вернулась в квартиру и, взяв нож, нанесла им один удар в область живота потерпевшего, чем причинила ему опасную для жизни колото-резанную рану», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Потерпевший смог сам вызвать полицию. Ему была оказана медицинская помощь. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело Подозреваемая перестала появляться дома, поэтому её объявили в розыск.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование дела продолжается.

Тэги: покушение на убийство, кража, розыск

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