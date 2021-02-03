23-летнего вологжанина оштрафовали за расклейку листовок с символикой Национал-большевистской партии

В Вологде суд привлёк к административной ответственности 23-летнего местного жителя, обвиняемого в публичной демонстрации символики Национал-большевистской партии (НБП), признанной экстремистской.

«Как следует из материалов дела, 31 января 2021 года около 02.00 молодой человек размещал на столбах на ул. Пушкинской в Вологде ранее изготовленные им листовки, в том числе с изображением „лимонки“, перечеркнутой молнией», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый частично признал вину, пояснил, что смог наклеить только две листовки и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде штрафа в 1500 рублей. Постановление может быть обжаловано.