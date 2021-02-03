Собственник исторического дома на улице Благовещенской, 23 в Вологде нарушил сроки ремонта памятника

Прокуратура обнаружила нарушения законодательства об охране памятников в Вологде. Так, ООО «Данте», являющееся собственником объекта культурного наследия федерального значения — дома № 23 по улице Благовещенской — нарушил сроки выполнения работ по сохранению здания.

— С целью обязания ООО «Данте» произвести работы, направленные на сохранение объекта культурного наследия, прокуратурой города в Вологодский городской суд направлено исковые заявление, которое удовлетворено судом в полном объеме, — сообщает прокуратура Вологды.

Ранее NewsVo сообщал, что двухэтажный дом купца Скворцова на улице Благовещенской, 23 в Вологде в 2017 году продали за 17,2 млн рублей стоматологической клинике ООО «Данте» из Архангельска. Памятника архитектуры был продан с дополнительным соглашением к охранному обязательству: покупатель обязан своевременно выполнять текущий ремонт здания по мере необходимости.