Коллекцию фигурок клоунов можно увидеть на выставке в Вологодской областной детской библиотеке

Выставка фигурок клоунов «На арене цирка» работает в Вологодской областной детской библиотеке.

Экспонаты для выставки предоставила семья вологжан Сизовых.

– Глава семьи, Егор Леонидович Сизов в юности занимался в цирке «Маугли» и кроме цирковых номеров участвовал в клоунских репризах. Егор Леонидович много гастролировал по стране и миру, – рассказывают сотрудники библиотеки.

Однажды, будучи на гастролях в Финляндии он купил в качестве сувенира фигурку клоуна и поставил его дома на полку. После этого фигурки клоунов стали дарить друзья и знакомые.

– Мои любимые фигурки, – рассказывает Егор Леонидович, – необычные или те, с которыми связана какая-то история. Есть клоун из глины, которого я очень хотел заполучить. Это ручная работа и он такой один. Клоун, у которого прозрачная колба вместо живота. Резиновый клоун с рыжими волосами мне нравится просто своим видом. Кстати, он из Исландии.

Выставка коллекции семьи Сизовых открыла третий сезон выставочного проекта библиотеки «Мое хобби – коллекционирование». Представить свою коллекцию на выставке может любой желающий. О своем желании принять участие в проекте можно сообщить по телефону (8172) 72-91-82 или по электронной почте info@vodb.ru.

Посетить выставку «На арене цирка» можно до конца февраля по адресу: Вологда, Советский проспект, 20 в часы работы библиотеки: со вторника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходной день – понедельник. Санитарный день – последний четверг каждого месяца.

Вход свободный.

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