Вологодский губернатор привился от коронавируса

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сделал прививку от коронавируса.

- Чувствую себя хорошо. Через три недели – вторая прививка. Теперь личного общения с вологжанами станет больше, - написал Кувшинников на своей странице в соцсети.

Как ранее сообщал NewsVo, в декабре Олег Кувшинников заявил, что планирует привиться от COVID-19, чтобы в 2021 году выезжать в районы, не боясь заразиться.

Накануне бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев на своей странице в соцсети сообщил, что тоже сделал прививку от коронавируса.