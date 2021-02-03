Задержанного перед митингом в Череповце журналиста оштрафовали на 20 тысяч рублей

В Череповце суд оштрафовал задержанного перед митингом в защиту Навального журналиста «Московского комсомольца в Архангельске» Александра Пескова. 24-летнего молодого человека признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

— С 25 по 28 января 2021 года Песков в «Телеграм» в чате разместил призывы к участию в мероприятии и расклейке листовок без подачи соответствующего уведомления о проведении публичного мероприятия в органы местного самоуправления, чем нарушил Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ. В судебном заседании Песков вину не признал, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сам Песков, ранее занимавший пост руководителя штаба Навального в Архангельске, рассказал, что по пути на митинг, который он собирался освещать, его стали преследовать двое подозрительных мужчин, которые впоследствии задержали меня и заставили сесть в автомобиль без опознавательных знаков.

— Никаких доказательств того, что указанный в материалах дела аккаунт Telegram принадлежит мне, полиция не представила. Им не помогло даже изъятие моего смартфона. Подобрать графический ключ для разблокировки устройства они не смогли. Также они, как я предполагаю, безуспешно попытались взломать аккаунт, переставляя мои SIM-карты в другие телефоны, — отмечает активист.

Суд, исследовав представленные доказательства, признал Пескова виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.