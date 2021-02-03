Снежные фигуры предлагает слепить Дом-музей Петра I в Вологде

03.02.2021 [Культура]

Дом-музей Петра I в Вологде приглашает всех желающих принять участие в ежегодной акции по созданию снежных фигур в парке рядом с музеем. Для участников по традиции проведут бесплатную экскурсию по музею и вручат благодарственные письма

Это мероприятие музей проводит уже несколько лет подряд в феврале. В этом году оно пройдёт 18 февраля и будет приурочено к Дню защитника Отечества.

– Участниками акции прошлых лет стали учащиеся школ №4, №7, №23, №39, №5 города Вологды, а также студенты исторического факультета Вологодского государственного университета, которые умело смоделировали из снега корпуса морских петровских фрегатов.  Ведь известно, что Пётр I учился строить большие корабли и покорил на них Балтику, – говорится в анонсе мероприятия.

Для того, чтобы стать участником, предлагается собрать команду (не более 5-7 человек), придумать идею снежного произведения, подготовить необходимые инструменты и материалы для украшения: краски, ткань, природные материалы и другое

Начало мероприятия 18 февраля в 14:00 в сквере у Дома-музея Петра I по адресу: Вологда, Советский проспект, 47.

Заявки в произвольной форме принимаются в музее и по телефонам: (8172) 75-27-59 или 89114449483.

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