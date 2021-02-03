«Вологдагорводоканал» будет вывозить осадок канализационных вод на полигон в Соколе

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» ищет подрядчика для вывоза осадка с территории своего цеха «механического обезвоживания» на улице Промышленной на полигон в Соколе. За вывоз и планировку на территории выгрузки 40 тысяч кубометров осадка в Вологде готовы заплатить 17,4 млн рублей. Аукцион муниципальное предприятие объявило в конце прошлого года, на него поступила одна заявка, которую в итоге, судя по сайту госзакупок, отклонили из-за неполного пакета документов.

Механическое обезвоживание применяется при очистке канализационных вод. Все городские стоки поступают на приемную камеру очистных сооружений, сначала отправляются на грубую механическую очистку, где удаляются примеси размером более 5 мм, затем из воды удаляют песок, после этого стоки поступают в специальный бассейн, где проводится очистка от азотистых соединений. Последний этап — биологическая обработка, после которой вода сбрасывается в реку. Оставшийся после обработки ил отправляют в цех механического обезвоживания. В сутки в этом цехе обрабатывают 600 кубометров необезвоженного осадка из сточных вод. На каждого вологжанина приходится в среднем 10 литров в месяц такого осадка, поступающего из канализации. В цехе механического обезвоживания этот объем превращают в 100 граммов похожего на влажный песок вещества.

Скриншот сюжета "Вологда-портала" о запуске нового цеха механического обезвоживания на "Вологдагорводоканале" в 2017 году

Если смешать это вещество с опилками или золой, то получится компост, который можно использовать при озеленении. По всей видимости, этот осадок вместо изготовления удобрения решили вывозить в Сокол.

Газета «Череповецкая истина» условно пересчитала 40 тысяч кубометров осадка в тонны, как если бы это был чернозем. Средний вес одного кубометра чернозема равен примерно 1000 килограмм. То есть 40 тысяч кубометров - это порядка 40 тысяч тонн, предположили в издании.