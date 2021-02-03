Хоккейная «Северсталь» обыграла ярославский «Локомотив» со счетом 4:2

Хоккейная «Северсталь» одержала победу над ярославским «Локомотивом» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Счет был открыт череповчанами в середине первого периода. Кирилл Адамчук сделал "прострел" вдоль ворот, и шайба рикошетом от конька соперника влетела в ворота "железнодорожников".

Во втором периоде Никита Макеев в меньшинстве и Шон Лалонд в большинстве довели преимущество своей команды до трех шайб. После этого гости смогли отыграть два гола и свести свое отставание к минимуму. А окончательный счёт за 7 с половиной минут до конца матча установил Макар Хабаров. 4:2 - «Северсталь» одержала вторую победу подряд.

«Хорошая команда против нас сегодня играла. С большими задачами. Единственное, что у них была тяжелая игра в Мытищах. Я думаю, что это немножко принижает нашу победу. Мы функционально, мне показалось, были намного свежее. До счёта 3:0 играли очень хорошо. Первый период играли хорошо – там всего лишь одна позиционная атака была на наши ворота. Во втором периоде тоже хорошие голы забили – в большинстве, в меньшинстве. Единственное, конечно, перевернуло это удаление на четыре минуты. Опять же, учитывая возраст нашей команды и психологическое состояние, когда выигрываешь 3:0 и счёт становится 3:2, я доволен тем, что мы по-мужски сыграли. Не откатились, не оробели, не откидывались. Создавали моменты, что привело к голу. Тем более, сегодня уникальный случай – четыре защитника забили. Даже тренер по защитникам у нас сразу не увидел, не то, что я. Спасибо зрителям. Наконец-то пришли, болели. Сразу другая обстановка, другое состояние. Всех с победой. Ребят с победой», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчене сейчас занимают седьмое место Западной конференции КХЛ. И в следующем матче, 5 февраля, «Северсталь» на своем льду примет прямого конкурента за выход в плей-офф, московский «Спартак».