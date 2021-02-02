В Череповце пятиклассник в столовой толкнул учителя: в школу вызвали полицию

02.02.2021 [Происшествия]

В школу №18 на улице Чкалова в Череповце 2 февраля пришлось вызывать полицию из-за агрессивного пятиклассника. 14-летний мальчик не пришел на один из уроков, а потом толкнул учителя. 

«Ученик не пришел на урок. Мальчик был рядом с классом, в рекреации, педагог попросила его пройти в кабинет. Школьник проигнорировал просьбу. Сказал, что был занят, поэтому не пришел. После урока, уже в столовой он агрессивно отреагировал на учителя и в присутствии детей толкнул ее. Следы от удара остались. Чтобы детей не подвергать опасности, потому что он стал уже и с детьми ругаться, пришлось вызвать полицию. Наряд полиции спокойно предложил ему пройти в машину. Он стал очень агрессивно реагировать, выражался нецензурной бранью. Из-за этого мальчика мы не в первый раз вызываем полицию», — сообщила официальному сайту Череповца директор школы № 18 Марина Сафарова.

По данным сайта, ребенок из неблагополучной семьи, второгодник. В управлении образования журналистам подтвердили информацию о конфликте. 

Мальчика в итоге доставили в первый отдел полиции, там с ним провели беседу. Подросток стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за другие административные правонарушения.

Тэги: школьники

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