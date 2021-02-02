В Тарногском районе прокуратура выявила факт незаконной передачи муниципальной земли фермерскому хозяйству

Прокуратура Тарногского района выявила факт нарушения земельного законодательства в Маркушевском сельском поселении.

Участок земли, находящийся в муниципальной собственности, передали фермерскому хозяйству по договору безвозмездного пользования. Однако, процедура передачи была нарушена: муниципалитет должен был опубликовать извещение о предоставлении участка в безвозмездное пользование и заключить договор с хозяйством только в случае отсутствия других претендентов на землю.

«Таким образом, администрация указанного сельского поселения не обеспечила возможность обращения лиц, потенциально заинтересованных в испрашивании земельного участка в безвозмездное пользование, чем нарушила установленную законом процедуру предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

По требованию ведомства, договор был расторгнут, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.