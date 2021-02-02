В Череповце пенсионерка похитила наборы для вышивки в магазине и продала их на рынке

В Череповце из торгового зала творческой мастерской на Советском проспекте похитили более 30 наборов для вышивки. Ущерб хозяйка торговой точки оценила в 7 000 рублей.

Полицейские вычислили подозреваемую в краже, ей оказалась 59-летняя, ранее судимая местная жительница. Подозреваемую задержали в Индустриальном районе города. Выяснилось, что она причастна к хищению аналогичных товаров в другой торговой точке.

— В ходе разговора с сотрудниками полиции злоумышленница признала свою вину и сообщила, что похищенное имущество перепродала на ближайшем рынке. Свой поступок пенсионерка объяснила тем, что совершила преступления из-за трудного финансового положения, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Возбуждено уголовное дело о краже.