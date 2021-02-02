Суд обязал администрацию Усть-Кубинского района приспособить автобус к перевозке инвалидов

Прокуратура через суд обязала администрацию Усть-Кубинского района оборудовать междугородний автобус техническими средствами для перевозки инвалидов-колясочников.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что местное автотранспортное предприятие, осуществляющее междугородние перевозки пассажиров, в своих транспортных средствах не имеет специального технического оборудования для перевозки кресла-коляски пассажира из числа инвалидов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области