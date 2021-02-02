Кадуйская школа не использовала оборудование, купленное в рамках нацпроекта «Образование»

В Кадуйском районе прокуратура провела проверку исполнения законодательства при реализации нескольких подпроектов национального проекта «Образование». Речь идет о программах «Современная школа», «Цифровая среда» и «Успех каждого ребенка». Ведомство обнаружило нарушения.

— Надзорными мероприятиями выявлены факты неиспользования оборудования, приобретенного в рамках реализации указанного национального проекта, дана оценка правильности постановки на учет такого оборудования. Установлены случаи бездействия со стороны руководителей образовательных учреждений в части обязанности направления поставщику требований неустоек (штрафов, пений) при имеющейся просрочке исполнения поставщиком обязательств по контрактам (договорам), — сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, вскрыты факты затягивания сроков оплаты договоров (контрактов), заключенных в рамках исполнения нацпроекта. Так, только в «Кадуйской средней школе» допущены подобные нарушения по девяти госзакупкам.

В адрес руководителя районной администрации было внесено представление об устранении нарушений. Оно было рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Ранее NewsVo сообщал, что две школы в Чагодощенском районе вовремя не выплатили 1,5 млн рублей поставщику оборудования, закупленного в рамках проекта «Современная школа»