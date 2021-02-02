Житель Устюжны разобрал на запчасти чужой автомобиль, оставленный на обочине

В Устюжне полицейские раскрыли кражу запчастей с автомобиля местного жителя.

Потерпевший рассказал, что оставил свой «ВАЗ-2111» на обочине потому, что машина сломалась, а сам ушёл искать буксир. Вернувшись на место через несколько дней, он увидел, что автомобиль полностью разобран. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 34-летний местный житель. Его задержали, и он признался в содеянном.

«Задержанный пояснил, что запчасти снял, чтобы использовать их на своем автомобиле.

В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.