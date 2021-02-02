Оперштаб сообщил о десяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области

За сутки в Вологодской области выявили 281 новый случай коронавирусной инфекции, 243 человека выздоровели, десять умерли. Такие данные 2 февраля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 33 405 пациентам. Большая часть из них — 28 552 человека — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 632 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что записаться на прививку от коронавируса вологжане теперь могут на федеральном сайте Госуслуг. Там самим можно выбрать поликлинику, дату и время вакцинации. При этом "лист ожидания", который формировался ранее на региональном портале госуслуг со вчерашнего дня прекратил работать.