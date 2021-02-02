Обматерившему судью по видеосвязи вологжанину грозит штраф до 200 тысяч рублей

02.02.2021 [Происшествия]

В Вологде завершили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду). В совершении преступления обвиняется 39-летний мужчина. 

По версии следствия, 4 августа прошлого года Вологодский городской суд рассматривал административное дело о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи. Будучи недовольным вынесенным решением о назначении ему трех суток административного ареста, вологжанин, как сообщает региональное управление следственного комитета, «высказался в адрес судьи грубой нецензурной бранью».

Сейчас материалы дела переданы для рассмотрения в суд. Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо исправительные работы, либо арест на срок до шести месяцев.

 

Тэги: суды

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