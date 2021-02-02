В администрации Вологодского района чиновник скрыл от проверяющих свои счета в банках

В администрации Вологодского района главный специалист отдела охраны окружающей среды предоставил недостоверные сведения о своих доходах и имуществе. Нарушения выявлены при проверке отчетов за 2018–2019 годы, сообщает прокуратура области.

— Служащим в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за указанный период не отражены данные о наличии счетов в трех банках, в отношении недвижимого имущества им представлены недостоверные сведения о размере доли в общей долевой собственности объекта недвижимости. При заполнении справки служащим о доходах супруги не представлены сведения о наличии пяти открытых счетов в банках и иных кредитных организациях, — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в муниципалитет представление о необходимости устранения нарушений. В итоге руководителем администрации Вологодского района было издано распоряжение о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания в виде замечания.