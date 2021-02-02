В Череповецком районе кадастрового инженера оштрафовали за внесение заведомо ложных сведений в план

В Череповецком районе прокуратура выявила нарушения земельного законодательства при проведении кадастровых работ. Инженер внес в план заведомо ложные сведения.

— Установлено, что в марте 2020 года кадастровым инженером при проведении работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного в Череповецком районе, в межевой план внесены заведомо недостоверные сведения о местоположении границ земельного участка и его площади, — говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области.

План инженер представил в регистрирующий орган, однако в постановке участка на кадастровый учет было отказано из-за несоответствия сведений, содержащихся в межевом плане, правоустанавливающим документам. В отношении специалиста возбудили административное дело по ч. 4 ст. 14.35 КоАП (внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план).

Постановлением мирового судьи виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.