В Череповце задержали 19-летнего закладчика с наркотиками

В Северном районе Череповца полицейские задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Увидев патрульных, юноша занервничал и попытался скрыться.

«В беседе с полицейскими молодой человек признался, что работает закладчиком и у него при себе имеется несколько свертков с запрещенным веществом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Экспертиза показала, что в свёртках находится синтетический наркотик общим весом 5,96 граммов.

«Ранее судимый за аналогичное преступление молодой человек 2002 г. р. пояснил, что нашел подработку через сеть Интернет, его задачей было разложить закладки в Северном районе города», — также говорится в сообщении пресс-службы

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Полицейские лиц, которым предназначался наркотик.