В Грязовецком районе мужчину, ударившего знакомого деревянным бруском, осудили условно

В Грязовецком районе суд огласил приговор местному жителю, признанному виновным в причинении лёгкого вреда здоровью знакомого.

Как установлено судом, инцидент произошёл у дома потерпевшего в деревне Хорошево вечером 22 мая 2020 года. Пьяный подсудимый ударил мужчину деревянным бруском по голове, повалил на землю и удерживал его, пока их не разняли. От удара на лбу пострадавшего появилась рана.

«Грязовчанин суду пояснил, что в тот день выпил пива и увидел пропущенный звонок от знакомой. Подумал, что она звонила по поводу работы, перезвонил ей, трубку взял потерпевший, предъявил ему претензии по поводу звонка жене. Сказал, чтобы он подошел к его дому, и он разобьет ему лицо. У дома потерпевшего он позвонил на номер телефона его жены, тот выскочил из подъезда. Он испугался, взял лежавшую у подъезда доску, нанес удар потерпевшему, куда ударял — не смотрел, попал по голове, при этом крови сразу не увидел. Палку кинул в сторону. Далее они схватились за куртки друг друга, упали у скамейки, их разняли. Перед потерпевшим он извинился», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде семи месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком в один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.