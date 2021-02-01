Бузник Денис Антипов из Устюжны выступил в проекте «Я почти знаменит» на Первом канале

34-летний бузник Денис Антипов из Устюжны стал участником телевизионного проекта «Я почти знаменит», который сейчас идёт на Первом канале. Выпуск программы с участием Дениса вышел в эфир 31 января.

Денис Антипов занимается бузой – русской традиционной системой боя. В эфире программы он продемонстрировал свои умения: жонглировал тремя пудовыми гирями, при этом одну из гирь держал зубами, крутил 20-килограммовое бревно, а потом жонглировал 15-килограммовым горящем бревном.

– Буза – это традиционная пляска, – рассказал Денис. – Огромное такое поле, которое включает в себя все атрибуты жизни человека: кулачную традицию, рукопашную традицию, работу с оружием, с отягощениями. И мы делаем это обиходом настоящего времени. Традиционная культура – это наши корни, которые питают нас вне времени. Это наше проявление, в хорошем смысле, воинственности. Эти явления основополагающие, и я хочу их оставить в своей семье, и их поддерживать.

Яркое выступление Антипова произвело разное впечатление на членов жюри. Напомним, в жюри этого проекта сидят артист балета Николай Цискаридзе, фигурист Алексей Ягудин и телеведущая Жанна Бадоева.

– Вы, конечно, очень сильный, смелый и ловкий, – признала Жанна Бадоева. – Но половину вашего номера я не видела, потому что закрыла глаза! Я не могла смотреть, как вы взяли в рот эту гирю! Мне прямо было больно смотреть на это. Конечно у вас там зубы очень сильные, и вообще у вас всё очень сильное, но это ужасно. И вот этот трюк с огнём, это опасно. Те зрители, которые это посмотрят, лучше бы они это не повторяли.

– Всё под контролем, всё в надёжных мужских руках, – ответил ей Денис.

– Денис, пожалуйста, объясните несведущим, что такое слово «бузник». Что это за профессия? – спросил Николай Цискаридзе.

– Буза – это наигрыш в русской традиции, это пляска боевая. И бузник – это тот, кто сегодня возрождает русскую традиционную культуру и делает её современной, востребованной. И сегодня это дело моей жизни.

– Это ваша профессия?

– Это профессия, да. У нас артель. У нас общность. Мы воспитываем детей, у меня их трое. И нас иногда называют в шутку «Ансамбль песни, пляски и драки».

– А чему вы детей своих учите? – с недоверием уточнила Жанна Бадоева.

– Любить Родину. Они у меня поют, пляшут, молятся, ¬– ответил Денис.

– Они тоже самое делают, что и вы?

– Ну, пока нет, но, вы знаете, это старинная традиция. В деревнях на задор делали разные трюки. Это одна из таких забав. Это интересно, – добавил Антипов.

– Когда во рту торчит гиря – это неинтересно, – заключила Жанна.

– Кому что, – попытался смягчить ситуацию Алексей Ягудин.

В результате Цискаридзе и Ягудин проголосовали за Дениса Антипина, а Жанна Бадоева только поаплодировала его выступлению.

– Танец вы замечательно исполняли, – сказал Николай Цискаридзе. – С бревном так вообще! Иногда человека крутишь, понимаешь, что он бревно. А тут у вас настоящее бревно как красивая балерина.

В финал проекта «Я почти знаменит» Антипов не попал, потому что здесь нужно, чтобы за участника отдали свои голоса все члены жюри единогласно.