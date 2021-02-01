20-летний житель Великого Устюга ударил пристава, пытаясь сбежать из суда

В Великом Устюге следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении судебного пристава. По версии следствия, инцидент произошёл в здании суда на улице Щелкунова 28 января. Подозреваемого доставили туда по делу о краже, в совершении которой он обвиняется.

«Молодой человек попытался покинуть помещение, но был остановлен младшим судебным приставом по ОУПДС отделения судебных приставов по Великоустюгскому району УФССП по Вологодской области, тогда подозреваемый нанес представителю власти удары кулаком», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Расследование дела продолжается. Подозреваемому грозит крупный штраф, либо принудительные работы, либо до полугода ареста, либо до пяти лет лишения свободы.