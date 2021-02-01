Сделать прививку от коронавируса вологжане смогут в любой поликлинике

Записаться на прививку от коронавируса теперь можно и на федеральном сайте Госуслуг. Там самим можно выбрать поликлинику, дату и время вакцинации.

— Вам будет предложено выбрать лечебное учреждение, где вы хотите пройти вакцинацию. Хочу подчеркнуть, что гражданин может выбрать любое лечебное учреждение на территории региона, независимо от того, к какому лечебному учреждению вы приписаны по месту прописки. То есть вы выбираете любое медучреждение, в которое вам удобно подойти, подтверждаете свой выбор, и на следующем шаге подтверждаете дату и время, — рассказала председатель Комитет информационных технологий и телекоммуникаций правительства Вологодской области Ирина Просвирякова.

1 февраля на совещании в правительстве Вологодской области было озвучено, что, по последним данным, в регион уже поступило более 11 тысяч доз вакцины от COVID-19.

Ранее NewsVo сообщал, что жителям Вологодской области еще в декабре предложили записаться на прививку в лист ожидания. Специальный сервис был запущен на региональном портале госуслуг. С сегодняшнего дня эта запись не работает.