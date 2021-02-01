Прокуратура объявила предупреждение жительнице Великого Устюга из-за призыва прогуляться с финскими палками 31 января

01.02.2021 [Общество]

Прокуратура объявила жительнице Великого Устюга предупреждение о недопустимости нарушения закона о публичных мероприятиях из-за ее поста в соцсети, в котором девушка призывала выйти на прогулку с финскими палками 31 января. 

27 января Ксения Сотникова разместила на своей странице «ВКонтакте» запись под заголовком  «Свежий воздух нас зовет! Нужно двигаться вперед». Девушка писала о том, что мало двигается, и поэтому решила заняться финской ходьбой. 

— Обычно по воскресеньям я гуляю с палками в деревне. Похожу, пофоткаюсь — красиво в лесу! Но вот подумала, что у меня нет ни одной фотки с новыми фигурами в центре города. И решила прогуляться на Советском. Ищу напарника или напарницу. Пишите в личку, и сходим 31.01.2021 погулять, пообщаемся на разные темы — что кого волнует, поделимся планами и так просто «потрещим», — написала Ксения. 

После размещения этого поста девушке принесли предупреждение «о недопустимости нарушения закона», в котором заместитель межрайонного прокурора, младший советник юстиции «В. В. Подволоцкая» написала, что «данная запись содержит призыв к действиям, подпадающим под публичное массовое мероприятие с неограниченным количеством лиц». При этом в администрации Устюга прокуратуре сообщили, что заявки на мероприятия 31 января никто не подавал.

— Проведение публичного массового мероприятия без уведомления органов местного самоуправления образует признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — говорится в предостережении, фото которого Ксения выложила в своем канале в Telegram. 

Компанию на прогулку 31 января устюжанка себе все-таки нашла, судя по фото, несколько человек. Однако даже такая небольшая компания привлекла внимание местных полицейских.

Фото из группы Великий Устюг Инфо

— Собрались люди пообщаться. Полиции набежало и увещевателей всяких. Неужели устюжане будут молчать… — пишет Ксения.

 

Тэги: полиция, прокуратура

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