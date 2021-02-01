В Кич-Городецком районе оштрафовали дебошира, устроившего семейный скандал из-за обоев

В Кичменгско-Городецком районе суд привлёк к административной ответственности 37-летнего местного жителя, признанного виновным в семейно-бытовом дебоширстве.

Инцидент произошёл вечером в селе Нижний Енангск 7 декабря 2020 года. Мужчина купил обои для ремонта, которые не понравились его жене. Из-за этого произошёл скандал: обвиняемый кричал, обзывался, нецензурно ругал супругу и размахивал руками.

«В своих объяснениях потерпевшая указала, что ей показалось, что такие же обои, как купил муж, были раньше у его матери. Об этом она ему и сказала, на что он среагировал агрессивно, устроил дома скандал. Она позвонила в полицию, чтобы с мужем провели профилактическую беседу», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в 300 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.