Череповчанин украл телефон и кошелёк из квартиры пенсионерки во время драки с её мужем

01.02.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу телефона и кошелька с банковскими картами из квартиры 70-летней местной жительницы. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что накануне её муж сделал замечание мужчине, который громко стучал в дверь их соседей по площадке.

«Гражданин резко отреагировал на претензию супругов, после чего между пенсионером и неизвестным завязалась драка, в ходе которой оба оказались в прихожей квартиры пострадавшей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Мужчину, которым оказался 31-летний череповчанин, вскоре задержали. Он признался в краже и пояснил, что похитил телефон и кошелёк в момент потасовки.

«Сотовый телефон сбыл за 4 тысячи рублей. Используя другой сотовый телефон и сим-карту пострадавшей, зная коды и номера банковских карт, мужчина установил онлайн-приложения двух банков и перевел более 37 тысяч рублей на свой банковский счет, потратив деньги на цветы и алкоголь», — также говорится в сообщении пресс-службы

По фактам кражи из квартиры и кражи денег с карт потерпевшей возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

Тэги: квартирная кража, банковская карта, драка

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