Дом вологодского масла предлагают открыть в Вологде

В Вологде планируют открыть новый музей — дом вологодского масла. Такое предложение озвучил мэр города Сергей Воропанов.

— Это не стандартный музей, там должен быть интерактив. Думаем разместить это в одном из старинных отремонтированных домов. Например, на Октябрьской, 11. Каким должен стать дом вологодского масла, ждем ваших предложений, — заявил в ходе прямого эфира Воропанов.

По словам мэра, сейчас программа, посвященная вологодскому маслу, есть в Семенково, но властям хотелось бы, чтобы такая точка притяжения туристов была бы и в самой областной столице.