Двух харовчан приговорили к обязательным работам за покушение на кражу 13 мешков картошки

В Харовском районе суд огласил приговор 34-летнему и 39-летнему местным жителям, признанным виновными в покушении на кражу 13 мешков картошки с поля главы крестьянско-фермерского хозяйства. Инцидент произошёл вечером 30 октября 2020 года.

«Воспользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает, действуя согласованно и активно, с помощью принесенных собой хозяйственных вил они выкопали с поля и похитили картофель в количестве 13 мешков общим весом 282,2 кг. Свой преступный умысел до конца подсудимые не довели, поскольку не смогли вечером найти автомобиль для транспортировки выкопанного картофеля, похищенным по своему усмотрению распорядиться не успели, так как картофель обнаружила бригадир КФК, которая сообщила в полицию», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимые признали вину. Им назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ каждому. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.