Мошенники обманули учительницу из Вологды, убедив взять кредит и перевести им деньги

В Вологде мошенники обманули учительницу, сообщив, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Женщина рассказала полицейским. что ей позвонили и представились сотрудниками службы безопасности. Злоумышленники сообщили 32-летней вологжанке, что зарегистрировали несанкционированную попытку оформления кредита на ее имя.

При этом, по словам звонивших, для отмены этой операции нужно взять кредит через приложение онлайн-банка, а затем обналичить средства и перевести их на несколько телефонных номеров.