Мошенники обманули учительницу из Вологды, убедив взять кредит и перевести им деньги

В Вологде мошенники обманули учительницу, сообщив, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Женщина рассказала полицейским. что ей позвонили и представились сотрудниками службы безопасности. Злоумышленники сообщили 32-летней вологжанке, что зарегистрировали несанкционированную попытку оформления кредита на ее имя.
При этом, по словам звонивших, для отмены этой операции нужно взять кредит через приложение онлайн-банка, а затем обналичить средства и перевести их на несколько телефонных номеров.
— После того, как женщина выполнила все действия и лишилась 180 тысяч рублей, звонивший завершил разговор и больше не выходил на связь. Заподозрив обман, учительница отправилась в отдел полиции писать заявление, — сообщает пресс-служба областного УМВД.