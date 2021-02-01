Череповчанин Артём Арефьев завоевал бронзу Кубка мира по конькобежному спорту

Артем Арефьев завоевал медаль Кубка мира по конькобежному спорту. Победитель прошлого этапа, который проходил неделю назад, там же, в нидерландском Херенвене, в этот раз на дистанции 500 метров занял третье место, разделив его с голландцем Дай Дай Нтаб. Оба спортсмена показали одинаковое время, вплоть до тысячной доли секунды - 34,588. Победу же одержал Павел Кулижников. На втором месте канадец Лоран Дебрё.

В общем зачете Кубка планеты, по итогам двух этапов, на пятисотметровой дистанции Артем Арефьев занимает второе место, уступая 10 очков Роланду Мулдеру из Нидерландов.

Череповчанка Евгения Лаленкова показывает стабильный результат: как и неделю назад, она заняла четвертое место на дистанции 1500 метров и в командной гонке, вместе с Натальей Ворониной и Елизаветой Голубевой.