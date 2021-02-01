Администрацию Нюксенского района через суд обязали установить ограждения возле «зебры» у школы

01.02.2021 [Общество]

В Нюксенице прокуратура через суд обязала районную администрацию установить пешеходные ограждения на дороге рядом со школой на улице Мира. 

— Ограничивающие пешеходные ограждения на тротуарах вдоль детских учреждений предусмотрены положениями ГОСТ (522-89) 20-19. Однако на пешеходном переходе на ул. Мира, д. 4, расположенном рядом с БОУ «Нюксенская СОШ», они отсутствуют. За указанное нарушение администрация привлекалась к административной ответственности, в адрес ответчика вносилось представление, но требования остались невыполненными. Установка защитных ограждений обеспечит безопасность граждан, в том числе детей, при переходе проезжей части дороги по переходу, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В районной администрации законность требований признали, невыполнение требования объяснили недостатком бюджетных средств. При этом на реализацию муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории района» в 2021 году запланированы 250 000 рублей. 

Бездействие районной администрации судом признано незаконным. В течение восьми месяцев чиновники будут обязаны принять меры к организации ограждений у пешеходного перехода возле школы. 

Тэги: пешеходные переходы, дети, школы

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