Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля: три знака изменять свою жизнь к лучшему

Благоприятный период, который даст вам заряд положительных эмоций. Все может случиться при условии, что вы не упустите нужный момент. Но если вы это момент пропустили, то ничего страшного. Просто придётся подождать чуть дольше, чтобы желаемое сбылось.

ОВЕН (21.03-20.04)

За что бы вы ни взялись, ваши таланты будет трудно не заметить. Вы способны отлично справиться с любым делом и показать себя с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление удастся произвести на тех, кто видит вас впервые. Отличный момент для деловых переговоров.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Вы почувствуете ощущение теплоты и взаимовыручки, которые подарят близкие люди. Благодаря этому вы будете более душевным и открытым в общении, чем обычно. Противиться вашему обаянию почти невозможно: при желании даже заядлых противников вы превратите в лучших друзей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ваша общительность способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, вам удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Подходящее время, чтобы заручиться поддержкой влиятельного человека.

РАК (22.06-22.07)

Возможны интересные встречи, которые окажут влияние на вашу дальнейшую жизнь. Не обязательно это будут деловые знакомства, приглядитесь к своему новому знакомому внимательнее. На работе все складывается удачно. Не исключено получение премии или повышение зарплаты.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Потребуется проявить инициативу. Даже если обычно это вам несвойственно, сейчас вы ощутите потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят вам пальму первенства.

ДЕВА (24.08-22.09)

Окружающие могут пытаться манипулировать вами. Звезды предупреждают, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть вас в свои игры. Поддавшись чужому влиянию, вы со временем можете пожалеть об этом.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Вам будут тяжело даваться любые дела, где требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование – сейчас это не для вас. Зато вы будете легко входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, усилится ваша интуиция.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Выделите время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Даже если обычно вы относитесь скептически к подобной литературе, вам стоит ее изучить. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, вы преуспеете.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Вы окажетесь центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к вам. Чтобы добиться нужного результата в делах, вам достаточно использовать свое обаяние. Но такая популярность может обернуться и обратной стороной: возможна ситуация, когда вас будут буквально разрывать на части.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Сейчас вы способны направлять действия окружающих в нужное вам русло. Для этого можно задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Если это не сработает, вы все равно сумеете добиться своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Редкий момент, когда в споре действительно может родиться истина. Но лучше не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Хороший мозговой штурм даст заряд бодрости, свежих идей и желания действовать. Выработанная стратегия окажется очень успешной.

РЫБЫ (20.02-20.03)

От вас потребуется терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима ваша поддержка или совет. Потратив на это свое время, вы не пожалеете, наоборот, вам понравится роль наставника. Ведь когда-то и вам помогли, вспомните об этом важном моменте вашей жизни.