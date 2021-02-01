Лекция для школьников «История живого вологодского диалекта» состоится 3 февраля

Лекцию «История живого вологодского диалекта» проведёт Центр писателя Василия Белова в Вологде 3 февраля.
Об уникальных особенностях вологодской речи расскажет кандидат филологических наук Ирина Колесова.
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Поговорим по-вологодски», которым сейчас занимается Центр В.И.Белова. Это серия лекций, посвящённых особенностям местного говора.
Начало мероприятия 3 февраля в 18:00 по адресу: Вологда, Щетинина, 5.
Количество участников ограничено. Предварительная запись по телефону: (8172) 51-50-10.
Лекция рассчитана детей среднего школьного возраста.
Вход свободный.