Выставка живописи Ивана Легезина открылась в усадьбе Брянчаниновых

01.02.2021 [Культура]

Выставка «Бескрайней России святой уголок» открылась в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой. В экспозиции представлена живопись вологодского художника Ивана Легезина.

– Иван Алексеевич Легезин родился 15 января 1949 года в селе Васильевское в Белгородской области, – сообщает о художнике сайт администрации Вологодского района. – Живописью начал заниматься в годы военной службы в частях морской авиации. Окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. Служил в частях морской авиации. Подполковник запаса. Окончил также Московский народный университет искусств, факультет станковой живописи. Является постоянным участником городских и областных выставок и пленэров. Многие работы Ивана Легезина выставлялись в Москве и Санкт-Петербурге, а также находятся в частных коллекциях по всей России и за рубежом.

Помимо увлечения живописью Иван Алексеевич пишет стихи.

Вот, например, что художник говорит о себе:

У меня талантов - как на Жучке блох,

Я мог стать музыкантом, стать поэтом мог,

Художником - хотя бы таким, как Клод Моне,

Но есть на свете бабы - они мешали мне!

Посетить выставку можно до 28 февраля в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское в 28 километрах от Вологды со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

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