7 событий, которые сулят приближение удачи

Каждый человек в жизни сталкивается с приметами, которые обозначают грядущие перемены. Полезно понимать значение этих знаков и не пропустить момент удачи.

Случайно разбили посуду

В зависимости от обстоятельств разбить посуду считается приметой к счастью и означает прирост богатства для именинника, счастливую семейную жизнь для молодоженов или просто хорошие новости для всех.

В случае с посудой важно, чтобы ее разбили случайно. Тогда эффект приметы имеет положительное действие.

А если посуду разбили специально, то достаточно произнести: «На счастье!» и все отрицательное покинет место действия.

Нашли на улице подкову или ржавый гвоздь

Положительное влияние на любого пессимиста и неудачника оказывает случайно найденный на улице гвоздь. Если предмет сильно ржавый, то эффект позитивного воздействия только усиливается.

В этом случае находку рекомендуется забрать себе и изготовить из нее специальный амулет. Талисман следует укрыть от чужих глаз или иметь его всегда при себе. Человека, нашедшего гвоздь, удача будет сопровождать целый год.

Считается, что амулету придается сила огня, одолевшего крепкую сталь при изготовлении подковы.

Подкова обладает свойством привлекать положительные факторы и одновременно избавляться от всего негатива. Для защиты своей семьи нужно поместить оберег над входной дверью и повернуть рожки вниз.

Забор начал обвивать плющ

Положительное свойство плюща состоит в том, что он забирает себе всю негативную энергию. Растение не пускает во двор извне все зло, которое пытается проникнуть на вашу территорию.

Плющ помогает установить спокойствие и взаимопонимание в доме.

Чешется или горит левая рука

Эта распространенная примета означает предстоящую прибыль. Чем сильнее чешется ладонь, тем больше дохода следует ожидать.

Возможно, вам вернут старый долг. Для усиления положительного эффекта можно левую руку приложить к правому карману или взять левой рукой деньги и положить их в карман.

Надели одежду задом наперед

Эта примета обещает удачу в этот день и приятную неожиданность.

Считается, что надетая задом наперед одежда быстро разрешит любую проблему и поможет выйти из трудной ситуации.

В этом случае можно ожидать приятные новости, сюрпризы и подарки, даже если вы так надели ее специально. События, связанные с этой приметой, изменят жизнь в лучшую сторону.

Приснилась радуга

Радуга во сне обещает счастье и успех всех ваших дел. Влюбленным радуга предвещает счастливый брак.

Небесное явление, которое проявилось после дождя, означает удивительное и хорошее событие для вас в будущем.

Под ногами часто встречаются перья

Перья и пушинки на дороге под ногами обещают легкий путь и грядущее счастье. Вам предстоит удачное завершение важной работы, долгожданная покупка или успешное свидание.

Эти знаки внушают оптимизм близкого счастья.