На главного редактора «Медиазоны» составили протокол за участие в митинге в поддержку Навального: в день акции он был дома

В Москве 30 января задержали главного редактора издания "Медиазона". Журналисту вменяют часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшие создание помех транспорту). Речь идет об акции 23 января в поддержку Алексея Навального.

Смирнова задержали на сутки. «Прекрасно все знают, что я был дома [23 января]», — добавил журналист.

Позднее «Апология протеста» уточнила, что изначально в протоколе задержания говорится о части 8 этой статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил митинга). Основной протокол об административном правонарушении пока не составили. По обвинению в повторном нарушении правил митинга Смирнову грозит до 30 суток ареста.

Немедленно освободить Сергея Смирнова! Заявление «Новой» и «Синдиката-100» после задержания главреда «Медиазоны»