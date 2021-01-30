На главного редактора «Медиазоны» составили протокол за участие в митинге в поддержку Навального: в день акции он был дома

30.01.2021 [Общество]

В Москве 30 января задержали главного редактора издания "Медиазона". Журналисту вменяют часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшие создание помех транспорту). Речь идет об акции 23 января в поддержку Алексея Навального. 

Смирнова задержали на сутки. «Прекрасно все знают, что я был дома [23 января]», — добавил журналист.

Позднее «Апология протеста» уточнила, что изначально в протоколе задержания говорится о части 8 этой статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил митинга). Основной протокол об административном правонарушении пока не составили. По обвинению в повторном нарушении правил митинга Смирнову грозит до 30 суток ареста.

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Тэги: журналисты, митинги

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