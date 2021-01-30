Житель Тотемского района украл икону и самовар с дачи 70-летней пенсионерки

В Тотемском районе полицейские раскрыли кражу с дачи 70-летней пенсионерки.

Потерпевшая рассказала, что замок на входной двери был сорван, а из дома пропали угольный самовар и икона. Женщина оценила ущерб в 15 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 38-летний ранее судимый местный житель. Его задержали, и он признался в содеянном.

«Задержанный пояснил, что проник на дачу в происках ценных вещей. Украденное планировал сбыть, но не успел», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Украденное имущество вернули владельцу.