Вологжанам вручают предупреждения об ответственности за участие в несанкционированной акции

К вологжанам, которые ходили на митинг в поддержку Навального, состоявшийся в гайд-парке на улице Воровского в Вологде 23 января, приходят полицейские и вручают предостережения. Как стало известно NewsVo, в документах говорится о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях.

Утром 29 января УМВД по Вологодской области разослало в средства массовой информации пресс-релиз, в котором ведомство предупреждает жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

— УМВД России по Вологодской области призывает граждан к соблюдению действующего законодательства и не реагировать на побуждения к участию в незаконных шествиях и акциях, нарушающих общественный порядок. Также просим уважать права других граждан и не допускать порчи имущества. Предупреждаем, что за все нарушения законодательства виновные будут привлекаться к уголовной и административной ответственности, — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что 31 января сторонники Алексея Навального планируют выйти на митинг в гайд-парк на улице Воровского, где областным законом разрешено собираться без уведомления властей.