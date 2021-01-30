В Кириллове мужчина убил напарника ножом и напильником

В Кириллове суд огласил приговор мужчине, признанному виновным в убийстве напарника. Как установлено судом, оба фигуранта происшествия приехали в город на работу по вырубке кустов вдоль дорог.

В один из дней в конце октября 2020 года между пьяными напарниками произошла ссора, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь и шею. После он взял напильник и ещё несколько раз ударил собутыльника в грудь, шею и конечности. От полученных ранений пострадавший вскоре скончался в больнице.

«Мужчина вину в совершении преступления признал полностью. Пояснил суду, что конфликт с потерпевшим произошел по причине того, что последний обозвал его бывшую девушку плохим словом, после этого началась драка. Однако умысла на убийство напарника у него не было. Вина подсудимого подтверждена показания свидетелей, заключениями экспертиз, иными собранными по делу доказательствами», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом рецидива преступлений, осуждённого приговорили к девяти годам и трём месяцам колонии строгого режима. С него также взыскано 800 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу брата погибшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.