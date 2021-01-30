60-летний вологжанин продал болотоход своего работодателя

В Междуреченском районе суд огласил приговор 60-летнему жителю Вологды, признанному виновным в растрате.

Как установлено судом, 29 августа 2020 года в деревне Острецово подсудимый продал болотоход, переданный ему его работодателем Ц. во временное пользование. Сумма ущерба составила 213 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что нанял обвиняемого для сбора ягод и передал ему транспорт для удобства передвижения по лесу.

«В конце августа 2020 года он перевез подсудимого и его напарника в с. Старое Междуреченского района, где снял для них квартиру. После 27 августа тот перестал выходить на связь, два дня не отвечал на телефонные звонки, поэтому он решил сам проверить, что случилось. Приехав, он обнаружил, что подсудимого дома нет. Соседка ему сказала, что болотохода уже два дня нет на месте, подсудимый уехал в Вологду на такси. Она знает, что при нем было много денег, так как он предлагал ей 5000 рублей, чтобы она не рассказывала о его отъезде и продаже болотохода», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Он простил подсудимого, а тот признал свою вину. Украденный транспорт вернули владельцу. Осуждённому назначено наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.