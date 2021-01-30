Мошенники украли деньги со счёта 18-летнего студента из Вологды

30.01.2021 [Происшествия]

18-летний студент одного из учебных заведений Вологды стал жертвой мошенников. Неизвестные позвонили ему под видом работников службы безопасности банка и сказали, что с его счётом происходят подозрительные операции. Молодой человек раскрыл злоумышленникам данные своей карты и коды из приходивших ему сообщений. После этого с его счёта было списано более 800 тысяч рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали четыре заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД РФ.

Тэги: мошенники, студенты

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