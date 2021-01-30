Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо» со счетом 3:2

30.01.2021 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» в гостях одержала победу над рижским «Динамо», худшей командой Западной конференции КХЛ.

Ведя в счёте 2:0 после первого периода (Кирилл Адамчук забросил свои две первые шайбы в КХЛ) череповчане позволили хозяевам сравнять счет в середине третьего периода. И всё же, менее чем за две минуты до конца основного времени матча, Йоонас Няттинен реализует большинство, принеся победу "желто-черным" со счётом 3:2. Отметим, что все три шайбы «Северсталь» забросила, имея на льду лишнего игрока, реализовав три большинства из пяти.

«Очень хороший первый период. Очень уверенно играли. Второй период, точнее, его начало, играли правильно. Потом начались ошибки. Пропустили контратаку. Третий период тоже хорошо играли, но такой гол солидная команда не должна пропускать. Из позитивного: два очка есть два очка. Плюс сегодня большинство хорошо работало, и меньшинство хорошо. Это и сыграло свою роль. Ребят с победой!», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане сейчас занимают 7 место Западной конференции КХЛ, имея 56 очков в 51 матче. Опережают на 4 очка «Витязь» и московский «Спартак», прямых конкурентов за выход в плей-офф. Следующий матч «Северсталь» проведет 2 февраля против ярославского «Локомотива».

Тэги: хоккей

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