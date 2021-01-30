Эмоциональный гороскоп на февраль: три знака закружит водоворот страстей, два знака ждет семейная гавань

30.01.2021 [Общество]

Последний месяц зимы буквально переполнен флюидами бурных страстей и переживаний. Не исключены переменчивость настроения, спонтанность поступков, яркая эксцентричность. Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов. Зато амбиции и честолюбие помогут добиться успехов в работе, карьере и любви.

ОВЕН (21.03-20.04)

Звезды не рекомендуют строить серьезные планы: и вы, и окружающие будете склонны принимать желаемое за действительное, из-за чего есть риск наделать ошибок. Зато этот период прекрасно подходит для любви и романтики. Прогулки под луной и другие проявления нежности будут как никогда кстати.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

От вас потребуется больше четкости и конкретности. Неясности и неопределенности будут вызывать раздражение. Любое давление может вызывать резкое противодействие. Зато именно сейчас вам легко признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Открываются широкие перспективы, и предоставляется возможность добиться успеха практически в любых областях. Особенно удачным период будет для тех, чей успех зависит от запланированных переговоров, добиться компромисса вам будет легче обычного.

РАК (22.06-22.07)

Лучше избегать споров, и по возможности отложить ответственные дела на потом. Февраль хорош для творчества, самовыражения, любви, новых знакомств, флирта. Есть вероятность задуматься о прелестях семейной жизни и покончить со своим одиночеством.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Вы склонны игнорировать чужое мнение, проявляя самостоятельность и инициативу. Это может принести вам новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность. Сейчас ваша самооценка на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов.

ДЕВА (24.08-22.09)

Период идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Вам хорошо удается интеллектуальная работа, но при этом может возникнуть тяга к уединению. Если избежать тесного общения с окружающими не удастся, старайтесь сдерживать эмоции.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

У вас будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле. Главное - действовать решительно и четко. Этот период вам стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов, особенно на любовном поприще.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. На удачу тоже пока не стоит рассчитывать Впрочем, чтобы избежать неприятностей, вам достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Вам не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. Зато у вас отлично получится работать в паре. Кстати, приглядитесь к своему партнеру – возможно, именно этот человек в ближайшее время станет вашей второй половиной.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Лучше пока не браться за крупные проекты с участием других –вряд ли удастся их осуществить. Единственный человек, на которого вы сейчас можете положиться, – это вы, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где за все отвечаете вы лично.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Самое подходящее время, чтобы устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся. Говорите на языке образов и эмоций, – это именно тот язык, который все вокруг воспримут на «ура» и охотно за вами пойдут.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как выглядит на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть очень приятными. Какие-то сложные вопросы решатся сами собой, как по волшебству. Держите руку на пульсе и будьте готовы к подаркам судьбы.

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