Жители Вологодской области за сутки перевели мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

57-летняя жительница Сокола стала жертвой мошенников. По телефону женщину убедили в том, что кто-то пытается украсть её сбережения. Чтобы обезопасить деньги, потерпевшая сняла их часть через банкомат в Соколе. Когда там закончилась наличность, она поехала в Вологду, где сняла ещё почти полмиллиона рублей и перевела всю сумму на якобы безопасный счёт. Кроме того, в торговом центре пострадавшая оформила кредит и собиралась перевести мошенникам и эти деньги, но её остановили полицейские. Сумма ущерба составила 930 тысяч рублей.

Аналогичным способом злоумышленники убедили 58-летнего череповчанина взять кредит и отправить им около 1 100 000 рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали шесть заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 2 440 000 рублей. Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются, сообщает пресс-служба областного УМВД РФ.