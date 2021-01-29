В Вологде двух подростков и их 19-летнего подельника будут судить за совершение девяти краж

29.01.2021 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего, 17-летнего и 19-летнего местных жителей, обвиняемых в совершении девяти краж из чужих домов и машин. 16-летний подросток также обвиняется в грабеже.

По версии следствия, в апреле 2020 года 17-летний обвиняемый похитил из гаража и бани на улице Осаново 50 килограммов металлических изделий и аккумуляторы. В мае, на той же улице, он залез в хозяйственную постройку и вынес оттуда электроинструмент и две удочки. Аналогичные кражи он совершил из дома и гаража на улице Сметьевской.

«Как выяснилось, инициатором этих краж выступил младший приятель обвиняемого, не достигший возраста уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

В июне тот же 17-летний подросток, вместе с 19-летним подельником, украл ТВ-приставку, продукты и электрический провод из дома в Грязовецком районе.

«В г. Вологда двое подростков 16 и 17 лет задумали совершить хищения из автомашин на улицах города, они разбили стекла автомобилей марки „ИЖ-2715“ и „Киа Рио“, но ценного имущества в их салонах не обнаружили, а из автомобиля марки „ЛАДА 210740“ похитили автомагнитолу», — также говорится в сообщении пресс-службы

Кроме того, 21 мая 2020 года пьяный 16-летний обвиняемый украл из машины на улице Можайского усилитель, сабвуфер и магнитолу. Его действия попытался остановить прохожий, но юноша скрылся с похищенным. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: кражи, грабеж, подростки

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